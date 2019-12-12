Рязань, , 12:15 — REGNUM 129 Международный аттестационный семинар для рефери и судей по тхэквондо ВТФ открылся в Рязани. Кроме профессиональной подготовки на мероприятии отберут рефери и судей на Олимпийские и Паралимпийские Игры 2020 года, сообщили 12 декабря в пресс-службе мэрии.

Перед спортсменами выступят с лекциями спикеры из Канады, Швеции и Франции — действующие председатели всемирных комитетов судей. Семинар проводится для аттестации новых рефери и судей, а также для переаттестации действующих. Также в Рязани решат, кто из участников поедет судить соревнования на Олимпийские и Паралимпийские Игры 2020 года в Токио.

В семинаре принимают участие спортсмены из 22 стран.