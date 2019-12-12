Сан-Хосе, США, , 11:58 — REGNUM Бывший российский хоккейный вратарь Евгений Набоков вошёл в тренерский штаб клуба «Сан-Хосе Шаркс». Об этом 12 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Питера Дебура займёт Боб Бугнер. В тренерский штаб, помимо Набокова, войдут Рой Соммер и Майк Риччи.

Напомним, большую часть игровой карьеры Набоков провёл именно в составе «Сан-Хосе», за который выступал с 1999 по 2009 год. В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2008 году.