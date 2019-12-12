Денвер, США, , 11:35 — REGNUM Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен признан лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 12 декабря сообщается на сайте лиги.

Рантанен оформил дубль в матче с «Филадельфией Флайерз», благодаря чему «Колорадо» победил со счётом 3:1.

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Второй звездой стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, на счету которого дубль в матче с «Бостон Брюинз» (3:2).

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Замкнул тройку вратарь «Монреаль Канадиенс» Кейден Примо, который отразил 35 из 37 бросков в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2) и одержал первую победу за карьеру в НХЛ.

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