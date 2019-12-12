Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сбил с ног главного арбитра матча с «Бостон Брюинз» Джона Макайзека. Об этом сообщает HockEye.

Инцидент произошёл в начале третьего периода. При счёте 2:2 Овечкин пытался вступить в борьбу за шайбу, которой владел форвард «Бостона» Джейк Дебраск. Однако в этот момент на его пути попался Макайзек, неудачно выбравший позицию.

https://twitter.com/Hock_eye/status/1204960605398085632

Отмечается, что после этого эпизода арбитра увезли в больницу. О степени серьёзности его травмы пока не сообщается.

Добавим, 21 ноября в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин травмировал другого арбитра — Фурмана Саута, нечаянно попав шайбой ему в голову. После этого судье пришлось накладывать швы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вашингтон» сохранил лидерство на «Востоке», обыграв «Бостон»