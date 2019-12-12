Владикавказ, , 12:02 — REGNUM Бой за звание чемпиона мира по боксу по версии WBA пройдет 13 декабря во Владикавказе, во дворце спорта «Манеж». В 12-раундовом бою встретятся атлет из России Федор Чудинов и уроженец Камеруна, ныне выступающий за Францию, Хассан Н'Дам Н'Жикам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федерации бокса России.

«Очень хорошо, что бой пройдет во Владикавказе. Именно там я и провел всю подготовку, и сейчас не нужно никуда ехать и проходить акклиматизацию. Это удобно и дает мне некоторое преимущество над соперником», — сказал Чудинов.

По словам спортсмена, он находится в отличном состоянии и полностью готов к предстоящему бою. При этом он назвал Н'Жикама одним из сильнейших соперников в своей профессиональной карьере.

На счету 32-летнего экс-чемпиона WBA (Super) Чудинова, представляющего боксерский клуб «Ариана», 21 победа и два поражения. Свой последний поединок российский спортсмен, который сейчас владеет титулом WBA Continental, провел 22 июля на Красной площади, победив аргентинца Эзикьеля Мадерну.

В активе 35-летнего бывшего временного чемпиона WBA и WBO, а также экс-обладателя пояса WBC Silver в среднем весе Н'Жикама 37 побед при четырех поражениях. В своем последнем поединке он в июне проиграл британцу Каллуму Смиту.

Отметим, что вечер бокса в столице Северной Осетии, главным событием которого станет бой Чудинов — Н’Жикам, в прямом эфире покажут в 101 стране мира.