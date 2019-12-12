Загреб, , 10:05 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над загребским «Динамо» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 10-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниэль Ольмо. Однако затем «Манчестер Сити» смог забить четыре гола.

В составе английского клуба хет-трик оформил нападающий Габриэл Жезус (34-я, 50-я и 54-я минуты). Ещё один мяч забил полузащитник Филип Фоден.

Таким образом, «Манчестер Сити» занял первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Динамо» выбыло из еврокубков, заняв четвёртое место.

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