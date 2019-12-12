Харьков, Украина, , 10:00 — REGNUM Итальянская «Аталанта» одержала победу над «Шахтёром» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Аталанты» голы забили защитник Тимоти Кастань (66-я минута), хавбек Марио Пашалич (80-я) и защитник Робин Гозенс (94-я).

Таким образом, «Аталанта» заняла второе место в группе и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Шахтёр» стал третьим и попал в Лигу Европы.

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