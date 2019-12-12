Пирей, Греция, , 09:28 — REGNUM Греческий «Олимпиакос» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

На 42-й минуте «Црвена Звезда» могла выйти вперёд, однако нападающий То Мане не смог реализовать пенальти. Победу «Олимпиакосу» принёс форвард Юссеф Эль-Араби, реализовавший 11-метровый удар на 87-й минуте.

Таким образом, «Олимпиакос» занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Црвена Звезда» стала четвёртой и выбыла из еврокубков.

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