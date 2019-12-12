Париж, , 08:53 — REGNUM Французский ПСЖ одержал победу над турецким «Галатасараем» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В первом тайме футболисты ПСЖ забили два гола. Отличились нападающий Мауро Икарди (32-я минута) и полузащитник Пабло Сарабия (35-я).

Во втором тайме ПСЖ довёл дело до разгрома, отправив в сетку ворот соперников ещё три мяча. Голами отметились форварды Неймар (46-я), Килиан Мбаппе (63-я) и Эдинсон Кавани (84-я), реализовавший пенальти.

Таким образом, ПСЖ занял первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Галатасарай» вылетел из еврокубков, заняв четвёртое место.

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