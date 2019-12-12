Гавана, , 08:36 — REGNUM Куба выступает против решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению России от мирового спорта. Об этом 12 декабря заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в Twitter.

«Куба выступает против несправедливых санкций WADA в отношении России», — написал Диас-Канель.

Он добавил, что решение WADA основано на политических соображениях и двойных стандартах.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских и Параолимпийских играх.

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