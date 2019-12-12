Кемерово, , 08:28 — REGNUM Россия примет чемпионат мира по парашютному спорту 2020 года, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 12 декабря заявил президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш.

По его словам, Международная авиационная федерация (FAI) и международная парашютная комиссия приняли решение о том, что под санкции не попадут те мероприятия, которые были уже переданы России до решения WADA.

Таким образом, в 2020 году в России пройдёт юбилейное, 70-е заседание международной парашютной комиссии, а также чемпионат мира по парашютному спорту. Мировое первенство состоится в августе 2020 года в Кемеровской области.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также запретил проводить турниры на территории России.

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