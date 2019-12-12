Оттава, , 08:11 — REGNUM 12 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принял на своём льду соседей из столицы Канады команду «Оттава Сенаторз». Встреча прошла на крупнейшей в лиге арене «Белл Центр» при 21 тысячах болельщиков и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом — 3:2.

«Монреаль» завладел инициативой ещё в первом периоде. Хозяева льда открыли счёт в результате реализованного численного большинства на 14-й минуте, Ник Казинс вывел «Канадиенс» вперёд — 1:0.

В следующем периоде уже «Оттава» руководила игрой, но сравнять счёт так и не смогла. Вратарь хозяев Кейден Примо успешно парировал все 14 бросков, нанесённых по его воротам в рамках второго периода.

В самом начале заключительного периода «Монреаль» удвоил своё преимущество в счете. Томаш Татар поразил ворота «сенаторов», благодаря нечаянно подставленной клюшке защитника соперника под траекторию полёта летящей шайбы — 2:0. Но вскоре, вопреки всем стараниям «Канадиенс» сохранить своё лидерство в счете, «Оттава» сократила, а затем и сравняла счёт. Брэйди Ткачук, один из сыновей легендарного Кита Ткачука, реализовал большинство на 5-й минуте тайма — 2:1. А уже на 14-й минуте все тот же Ткачук поспособствовал взятию сопернических ворот, отдав результативную передачу на Коннора Брауна — 2:2. Таким образом, игра перешла в дополнительные пять минут овертайма, в которых сильнее оказалась команда хозяев. Экс-защитник «Виннипега» Бен Шиаро, исполнив единственный бросок во всем овертайме, принес «Монреалю» победу. Защитник вовремя оказался на «пятаке», когда Макс Доми развернул опасную контратаку на ворота «сенаторов» — 3:2.

На данный момент «Монреаль» разделяет восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции с «Баффало», обе команды имеют по 36 очков в своём активе.