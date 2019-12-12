Леверкузен, Германия, , 08:10 — REGNUM Туринский «Ювентус» одержал победу над немецким «Байером» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Ювентус» отличились нападающие Криштиану Роналду (75 минута) и Гонсало Игуаин (92 минута).

Таким образом, «Ювентус» занял первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» вышел в Лигу Европы, заняв третье место.

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