Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Ти Джей Оши оформил дубль и принёс «Вашингтону» победу в четвёртом из последних пяти матчей.

12 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принял на своём льду одних из лидеров текущего розыгрыша турнира «Бостон Брюинз». Встреча прошла при 18 с половиной тысячах болельщиках «Кэпитал-Уан Арены» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 3:2.

Первый период сложился для хозяев льда противоречиво. Несмотря на абсолютное равенство по нанесённым броскам в створ ворот, отличиться удалось только гостям из Бостона. На 10-й минуте встречи лучший снайпер текущего чемпионата чешский нападающий Давид Пастрняк открыл счёт, замкнув передачу защитника Чарли Макэвоя, также принеся результативный балл своему партнеру по звену Брэду Маршану — 1:0.

Во второй 20-минутке, благодаря удивительной точности Ти Джея Оши, «Вашингтон» перевернул положение сторон в счете. Сперва на 5-й минуте периода американец реализовал численное преимущество своей команды, вернув равенство в счете на табло — 1:1, Джон Карлсон записал на свой счет голевую передачу. Ближе к экватору тайма Оши снова взял на себя роль голеодора. Бывший нападающий «Сент-Луиса» обошёл защитников соперника и открыл для себя свободный путь к воротам, впоследствии переиграв вратаря бросков в свободный угол ворот — 2:1.

В самом навале заключительного периода «Бостон» сравнял счёт. Центрфорвард «мишек» Шон Курали забросил свою вторую шайбу в сезоне, точно бросив с дальней дистанции прямо под перекладину — 2:2. Однако через пару минут игрового времени главный бомбардир «Вашингтона» защитник Джон Карлсон забросил шайбу в ворота финского голкипера Туукка Раска и установил окончательный счёт матча, принеся таким образом победу столичному коллективу — 3:2.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу чемпионата лиги с 51 результативным баллом в своём активе за 33 матча. Тем временем «Бостон» отстаёт от своих коллег по Западной конференции, занимая второе место в общем зачёте лиги с 46 очами.