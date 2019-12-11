Ханты-Мансийск, , 20:28 — REGNUM Правительство Югры и Федерация конного спорта в России подписали 11 ноября соглашение о сотрудничестве. Документ рассчитан на пятилетний срок и будет пролонгироваться автоматически, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Подписание соглашение прошло в Москве. Губернатор Югры Наталья Комарова и президент Федерации конного спорта России Марина Сечина скрепили договорённости подписями.

Отныне в Югре конный спорт получит новый виток развития. В частности, в Югре не только будут проходить конноспортивные мероприятия всех уровней, но и предусматривается программа реабилитации инвалидов, а также пропаганда бережного отношения к животным.