Рим, , 16:36 — REGNUM Бюджетная комиссия парламента Италии поддержала выделение 1 млрд евро для подготовки Олимпиады 2026 года, передает Affari Italiani в среду, 11 декабря.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине д’Ампеццо.

В заявке итальянского Олимпийского комитета на проведение игр было сказано, что расходы на подготовку будут небольшими, поскольку значительная часть необходимой инфраструктуры уже существует.

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