Москва, , 16:02 — REGNUM В проведении матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России нет смысла. Об этом 11 декабря заявил журналистам президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

«По поводу матчей НХЛ, мы не понимаем, зачем это нам нужно. Здесь речь о популяризации их соревнований, монетизации прав на показ их матчей», — сказал Чернышенко.

Отметим, что в конце ноября американская газета Washington Post сообщила о желании клуба «Вашингтон Кэпиталз» в ближайшие два года провести в России один матч регулярного чемпионата НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ провело три матча в Европе: в Стокгольме две игры провели «Тампа» и «Баффало» (3:2 и 5:3), а в Праге сыграли «Филадельфия» и «Чикаго» (4:3).

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