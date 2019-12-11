Москва, , 15:34 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 530 тыс. рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Отмечается, что клуб заплатит 130 тыс. рублей за использование и бросание пиротехники, 100 тыс. рублей — за демонстрацию несогласованных баннеров, 200 тыс. рублей — за баннеры с оскорблениями и нецензурной лексикой. Кроме того, штраф в 100 тыс. рублей назначен за скандирование фанатами оскорбительных выражений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 19-го тура РПЛ счётом 1:4.

Читайте также: «Спартак» потерпел фиаско в матче с «Ростовом»