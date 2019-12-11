Москва, , 15:08 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бегунов Игоря Образцова и Наталью Садилову за нарушение антидопинговых правил. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что 24-летний Образцов дисквалифицирован из-за наличием в его допинг-пробе запрещенной субстанции. Срок его отстранения составит один год. Образцов является двукратным серебряным призёром Мемориала Знаменских в беге на дистанции 100 м.

Садилова, выступающая в дисциплине трейлраннинг (бег по природному рельефу), обвиняется в использовании мельдония и в уклонении от процедуры сдачи допинг-проб. Она дисквалифицирована на четыре года.

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