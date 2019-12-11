Москва, , 15:08 — REGNUM Решение российских боксеров не участвовать в Олимпийских играх без флага и гимна России — крайне важное, оно должно упредить новую сдачу позиций в пользу так называемого «нейтрального» флага, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 11 декабря, комментируя высказывания главы Федерации бокса России Умара Кремлева.

Как сообщалось ранее, Кремлев заявил, что российские боксеры не намерены участвовать в Олимпиаде без гимна и флага, поскольку не видят в этом смысла.

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«Решение наших боксеров не участвовать в Олимпийских играх в Токио, если они не смогут выступать под отечественным флагом России и восходить на пьедестал под наш государственный гимн, можно только приветствовать. Это важное решение, оно сейчас очень нужно, чтобы упредить возможную новую сдачу позиций в пользу так называемого «нейтрального», а на самом деле враждебного России флага.

Почему олимпийский флаг для нас враждебен? А разве это не понятно по позиции, которую международные спортивные организации заняли против нашей страны и её спортсменов?

Для будущего России как суверенной державы принципиальное значение имеет восстановление чувства гражданственности. Гимн и флаг — важнейшие её символы. История с выступлением российских спортсменов на Олимпийских играх в Корее под чужим флагом нанесла делу воспитания гражданского чувства большой урон.

Несколько перефразируя известную строфу великого Некрасова, скажу: «Спортсменом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». С допингом в спорте бороться, конечно, надо, но и честь своей страны при этом ронять негоже.

Дело государства — обеспечить свои атлетам возможность участвовать в международной спортивной жизни на равных с другими условиях и под своим флагом. Наше, граждан России, дело — требовать от государства именно этого, а не выражать «понимание» по поводу личных задач и интересов того или иного спортсмена.

Рад, что в данном случае, в случае с нашими боксёрами, этого и не потребуется: она сами заняли гражданскую патриотическую позицию. Главное, чтобы они её выдержали до конца. Тогда — честь им и хвала!

Ещё раз подчеркну в завершение: нас всех — и спортсменов, и не спортсменов — пытаются сегодня приучить к безродности, стараются дробить и разделять, а разделённое царство, как известно, не устоит. Давайте из этого и будем исходить», — отметил Михаил Демурин.