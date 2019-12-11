Сантус, , 14:59 — REGNUM С поста главного тренера бразильского футбольного клуба «Сантос» ушёл аргентинский тренер Хорхе Сампаоли. Об этом 11 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 59-летний Сампаоли выразил желание прекратить сотрудничество с «Сантосом», и клуб пошёл навстречу специалисту.

Добавим, что Сампаоли возглавлял «Сантос» с декабря 2018 года. Ранее он был главным тренером «Севильи», а также сборных Чили и Аргентины.

Под его руководством «Сантос» занял второе место в чемпионате Бразилии в сезоне 2019 года, уступив чемпионство «Фламенго». В заключительном матче команда разгромил «Фламенго» со счётом 4:0.

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