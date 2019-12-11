Москва, , 14:46 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 11 декабря заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что в трансляцию матча 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА попала ненормативная лексика, которую Гончаренко допустил в адрес судьи.

В результате за «оскорбительное поведение в адрес официального лица матча» Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ. При этом он пропустит два матча, ещё одна игра — условное наказание. Кроме того, тренер «армейцев» оштрафован на 10 тыс. рублей и получил испытательный срок до конца текущего сезона.

Таким образом, Гончаренко пропустит два матча — с «Уралом», который пройдёт 1 марта в Москве, и с «Ростовом» 8 марта на выезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью — 1:1.

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