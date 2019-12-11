Москва, , 14:43 — REGNUM Запрет для российских спортсменов, конечно, «чистых» атлетах, допинг не употреблявших, выступать под национальным флагом и национальным гимном многими воспринимается как откровенная пощёчина и российскому спорту, и всему российскому государству, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя отказ российских боксёров ехать на ОИ-2020.

«Чиновники WADA подошли к вопросу сугубо формально — «запретить и всё!». Для тех, кто много лет посвятил подготовке к главным соревнованиям планеты это действительно выглядит как оскорбление.

Конечно, можно воспользоваться возможностью выступить под флагом ОКР (вроде бы, запрет WADA на него не распространяется), на котором также изображён триколор.

Да и гимн можно спеть самому, как уже бывало на международных соревнованиях, где российским призерам предложили стоять на пьедестале в тишине.

Но спортсменов тоже можно понять — они представляют не только себя лично, но и родное государство. И принять откровенно дискриминационные условия WADA, это, по сути, получить пощечину и не ответить на неё.

Уж кому-кому, а боксерам такое поведения не присуще. Так что мотивация Российской федерации бокса вполне понятна.

Как сообщало ИА REGNUM, боксёры сборной России отказались ехать в Токио на Олимпиаду-2020 без российского флага.

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