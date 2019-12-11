Москва, , 14:36 — REGNUM Лучшим игроком декабря в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко. Об этом 11 декабря сообщается в официальном «твиттере» соревнований.

Лучшего игрока месяца выбирали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Все единогласно выбрали нападающего «Арсенала».

Луценко отметился результативной передачей в матче с ЦСКА (1:0) и забил два гола в игре с «Локомотивом» (4:0).

После 19-ти туров «Арсенал» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 25 очков.

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