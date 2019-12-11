Волгоград, , 14:23 — REGNUM С поста главного тренера волгоградского «Ротора» ушёл Игорь Меньщиков. Об этом 11 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Всё взвесив, решил уйти», — сказал Меньщиков.

Добавим, что в настоящее время «Ротор» лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда набрала 52 очка в 25 матчах и опережает «Торпедо» на один балл и «Химки» — на два балла.

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