Москва, , 14:26 — REGNUM Все основания для оспаривания запрета, вынесенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA), у России есть. Об этом заявил 11 декабря журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

По его словам, российские эксперты представили свою позицию, они располагают той же базой данных, что и WADA. Все основания для судебного спора есть, на все вопросы есть ответы, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и запретил российским спортсменам на четыре года выступать под флагом своей страны на Олимпиадах и чемпионатах мира. У РУСАДА есть 21 день на то, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Подробности: WADA против России: запрет на спорт на четыре года

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