Майами, США, , 13:27 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 135:121.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Майами» Кендрик Нанн, набравший 36 очков. У «Атланты» наибольшую результативность показал форвард Деандре Хантер, на счету которого 28 очков.

На сегодняшний день «Майами» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 42 очка после 24 матчей.

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