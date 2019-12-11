Портленд, США, , 13:21 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 115:87.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 31 очко. У «Нью-Йорка» наибольшую результативность показал форвард Джулиус Рэндл, на счету которого 15 очков.

На сегодняшний день «Портленд» занимает 20-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 35 очков после 25 матчей.

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