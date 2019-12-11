Филадельфия, США, , 13:17 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 97:92.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Уилл Бартон, набравший 26 очков. У «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Джоэл Эмбиид, на счету которого 22 очка.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 43 очка после 25 матчей.

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