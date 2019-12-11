Шарлотт, США, , 13:13 — REGNUM «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:107.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Вашингтона» Давис Бертанс, набравший 32 очка. У «Шарлотт» наибольшую результативность показал защитник Девонте Грэм, на счету которого 29 очков.

На сегодняшний день «Шарлотт» занимает 22-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 36 очков после 26 матчей.

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