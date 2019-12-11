Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести Кубок мира в 2024 и 2028 годах. Об этом сообщил североамериканский журналист Пьер Лебрюн.

Отмечается, что лига ведёт переговоры по этому вопросу с профсоюзом игроков НХЛ.

Напомним, ранее НХЛ отказалась от идеи проведения Кубка мира в феврале 2021 года. По словам комиссара лиги Гэри Беттмэна, НХЛ не успеет должным образом подготовиться к проведению турнира.

Кубок мира по хоккею проводился последний раз в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады, которая одержала победу в финале над командой Европы со счётом 2−0 в серии. Сборная России под руководством Олега Знарка проиграла в полуфинале канадцам со счётом 3:5.

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