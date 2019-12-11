Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес признан главной звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 11 декабря сообщается на сайте лиги.

Таварес оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).

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Второй звездой стал вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп, который сыграл на ноль во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:0), отразив все 26 бросков по своим воротам.

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Замкнул тройку форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, дважды забивший в ворота «Сент-Луис Блюз» (5:2).

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