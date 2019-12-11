Москва, 11 декабря 2019, 11:49 — REGNUM Почти половина жителей РФ (42%) против выступления российских спортсменов на Олимпиадах под нейтральным флагом. Таковы данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.
Подробности: WADA против России: запрет на спорт на четыре года
По мнению граждан, «выступать под нейтральным флагом — это предательство. Затруднились дать ответ 21% опрошенных.
Считают такой вариант допустимым 37% опрошенных. Из аргументы «спортсмены тренируются сутки напролет, несправедливо лишать их возможности участия в Олимпиадах».
Опрос проведен 9 декабря 2019 года в 341 населенном пункте во всех округах России. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.
Как сообщало, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет все основания подать в суд в связи с решением WADA об отстранении сборной России от участия в международных спортивных состязаниях на четыре года.
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