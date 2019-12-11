Кумамото, , 11:40 — REGNUM Женская сборная России по гандболу одержала побед над командой Испании в матче основного этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 36:26.

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Ярослава Фролова, которая забила девять мячей.

Сборная России заняла первое место в группе II, одержав победы во всех пяти матчах. В полуфинале российские гандболистки сыграют с командой, которая займёт второе место в группе I. Матч пройдёт 13 декабря.

Напомним, чемпионат мира по гандболу среди женских команд проходит в Японии и продлится до 15 декабря.

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