Эдмонтон, Канада, , 11:24 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Каролины» дублю оформил нападающий Себастьян Ахо, ещё по шайбе забросили Нино Нидеррайтер, Райан Дзингел, Джордан Мартинук и Даги Хэмилтон. Российский форвард Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились форвард Зак Кассиан, оформивший дубль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Нападающий Коннор Макдэвид отдал три результативные передачи.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 39 очков после 31 матча. «Эдмонтон» идёт на седьмом месте с 40 очками после 33 игр.

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