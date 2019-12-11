Буффало, США, , 11:16 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Баффало» дублю оформил нападающий Джек Айкел, ещё по шайбе забросили Сэм Райнхарт, Юхан Ларссон и Земгус Гиргенсонс.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились форвард Трой Брауэр и защитник Алекс Пьетранджело. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 36 очков после 32 матчей. «Сент-Луис» идёт на четвёртом месте с 42 очками после 32 игр.

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