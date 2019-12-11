Амстердам, , 11:15 — REGNUM Новый футбольный стадион появится у роттердамского клуба «Фейеноорд» не раньше 2025 г. Это на год позже, чем планировалось ранее. В дирекции клуба и стадиона сообщили, что процедуры по получению строительных лицензий занимают больше времени, чем ожидалось. Больше времени требуется и на приобретение участков под строительство, и на выселение теперешних владельцев и жителей этих участков.

Окончательное решение о строительстве нового стадиона будет принято в следующем году. На новом стадионе должны будут разместиться 63 000 посетителей. Предполагаемая стоимость проекта — 444 миллионов евро.

Новострой обсуждается в Роттердаме уже много лет и вызывает большие споры среди болельщиков клуба.