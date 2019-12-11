Питтсбург, США, , 11:06 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На второй минуте матча нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель открыл счёт после передачи Евгения Малкина.

Хоккеисты «Монреаля» смогли отыграться и выйти вперёд во втором периоде, забросив три шайбы. Отличились нападающие Томаш Татар, Йоэль Армиа и защитник Ши Уэбер.

В третьем периоде форвард «Канадиенс» Брендан Галлахер установил окончательный счёт, поразив пустые ворота соперников.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 34 очка после 31 матча. «Питтсбург» идёт на 12-м месте с 38 очками после 31 игры.

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