Даллас, США, , 10:42 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Радек Факса и Джо Павелски. Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 39 очков после 32 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 30-м месте с 23 очками после 30 игр.

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