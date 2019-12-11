Барселона, Испания, , 09:17 — REGNUM Полиция Каталонии выступила против проведения матча между «Барселоной» и «Реалом» 18 декабря. Об этом сообщает Lasexta.

Отмечается, что в каталонской полиции обеспокоены тем, что не удастся гарантировать полную безопасность во время матча. В частности, из-за нехватки сотрудников будет невозможным организовать безопасный проезд автобуса «Реала».

Кроме того, в этот день в Каталонии ожидаются акции протестов. В связи с этим в полиции полагают, что нельзя проводить «класико».

Напомним, первоначально матч 10-го тура чемпионата Испании был назначен на 26 октября. Однако из-за протестов в Барселоне его перенесли на 18 декабря.

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