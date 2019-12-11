Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM С переходом на систему «осень-весна» результаты российских клубов в еврокубках ухудшились. Об этом 11 декабря заявил бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Сторонники перехода на систему «осень-весна» говорили, что у нас не будет такого перерыва и наши клубы будут великолепно выступать в Европе. Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились», — сказал Аршавин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение от «Бенфики» со счётом 0:3.

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Напомним, до 2010 года чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень», т. е. сезон начинался весной и заканчивался осенью.

Однако, начиная с сезона 2011/12, был проведён переход на систему «осень-весна». Предполагалось, что это улучшит результаты российских клубов в весенней стадии еврокубков за счёт короткого зимнего перерыва. Однако этого не произошло.

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