Санкт-Петербург, , 08:32 — REGNUM Результат матча с «Бенфикой» не является катастрофой. Об этом 11 декабря заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, сообщает «Чемпионат».

"Результат нас не устраивает, но это точно не катастрофа, После долгого отсутствия в Лиге чемпионов мы понимали, как это будет тяжело, увы, не получилось выйти из группы», — сказал Семак.

Он добавил, что поскольку «Зенит» остался без еврокубковой весны, то будет скорректирована подготовка в межсезонье. В частности, вместо двух запланированных сборов будет проведено три.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» потерпел разгромное поражение от «Бенфики» со счётом 0:3 и вылетел из Лиги чемпионов, заняв четвёртое место в группе.

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