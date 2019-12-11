Иркутск, , 08:22 — REGNUM Иркутская область станет местом проведения Чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году, несмотря на санкции. Об этом сообщает «ИрСити» со ссылкой на слова руководителя федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимира Матиенко.

«В решении WADA есть специальная сноска, что все соревнования, которые объявлены в России и которые невозможно отменить или перенести, они все состоятся. В том числе чемпионат мира по хоккею с мячом», — пояснил Матиенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.