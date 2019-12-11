Берлин, , 08:06 — REGNUM 10 декабря в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» между коллективами «Боруссия» и «Славия Прага» был разыгран матч 6-го тура группы F Лиги чемпионов 2019/20. Игра завершилась волевой победой «шмелей».

24-летний опорный полузащитник Томаш Соучек, забивший гол на 43-й минуте, был признан лучшим игроком матча, заработав оценку 8,26, совершив три успешных отбора и выиграв две воздушные дуэли. Точность передач чеха составила 82%.

«Боруссия» (Дортмунд) одержала третью победу, набрала десять очков и поднялась на вторую позицию. «Славия Прага» с двумя баллами осталась на последнем месте.

Статистика матча («Боруссия» / «Славия»)

Удары 16/16

Удары в створ 8/8

Владение мячом 47%/53%

Нарушения 11/14

Угловые 2/7

Оценки WhoScored 6.96/6.67

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Загаду, Хуммельс, Хакими, Геррейро, Брандт, Вайгль, Азар, Ройс, Санчо.

Запас: Дауд (↑ 87), Алькасер, Гетце, Шульц, Балерди (↑ 83), Пищек (↑ 82), Хитц.

Главный тренер: Люсьен Фавр.

«Славия»: Коларж, Цоуфаль, Кудела, Борил, Такач, Станчу, Олайинка, Соучек, Шевчик, Масопуст, Шкода.

Запас: Гушбауэр (↑ 83), Бурен, Провод, Фридрих, Траоре (↑ 72), Юсуф (↑ 65), Коварж.

Главный тренер: Йиндрших Трпишовски.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Игорь Демешко | Максим Гаврилин | Сергей Лапочкин.

Желтые карточки: Брандт — 38, Борил — 42, Загаду — 49, Вайгль — 66, Цоуфаль — 86.

Красные карточки: Вайгль — 77.

Забитые мячи: Джейдон Санчо (Марко Ройс) 10 — 1:0, Томаш Соучек (Милан Шкода) 43 — 1:1, Юлиан Брандт (Джейдон Санчо) 61 — 2:1.