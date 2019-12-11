Париж, , 08:05 — REGNUM 10 декабря в Лионе (Франция) на стадионе «Парк Олимпик Лионне» между коллективами «Лион» и «Ред Булл Лейпциг» был разыгран матч 6-го тура группы G Лиги Чемпионов 2019/20. Игра завершилась боевой ничьей.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 7.67 был признан молодой французский полузащитник Уссем Ауар, забивший первый мяч хозяев, совершивший 2 отбора и 2 обводки и подавший 1 угловой. Точность передач футболиста составила 81%.

Гол Мемфиса Депая на 82-й минуте стал для футболиста 5-м в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

«Ред Булл Лейпциг», одержав 4-ю победу и набрав 11 очков, вышел в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места. «Лион» с 8-ю баллами остался на второй позиции.

Статистика матча («Лион"/"РБ Лейпциг»)

Удары 15/12

Удары в створ 7/3

Владение мячом 48%/52%

Нарушения 11/17

Угловые 7/8

Оценки WhoScored 6.70/6.79

Составы на матч:

«Лион»: Лопес, Андерсен, Рафаэл, Денайер, Тете, Терье, Ауар, Мендеш, Депай, Тузар, Дембеле.

Запас: Марсело, Траоре, Рейне-Аделаид (↑ 64), Маршал (↑ 72), Какере, Корне, Тэтэрушану.(↑ 85)

Главный тренер: Руди Гарсия.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Сараччи, Упамекано, Клостерманн, Мукиэле, Хайдара, Нкунку, Форсберг, Демме, Поульсен, Вернер.

Запас: Забитцер, Кунья (↑ 55), Халштенберг, Шик, Ампаду (↑ 55), Лаймер (↑ 75), Мвого.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Крэйг Поусон.

Желтые карточки: Упамекано — 2, Мендеш — 33, Мукиэле — 52, Сараччи — 63.

Забитые мячи: Эмиль Форсберг (пенальти) 9 — 0:1, Тимо Вернер (пенальти) 33 — 0:2, Уссем Ауар (Лука Тузар) 50 — 1:2, Мемфис Депай 82 — 2:2.