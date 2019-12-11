Амстердам, 11 декабря 2019, 08:04 — REGNUM 10 декабря в Амстердаме (Голландия) на стадионе «Йохан Кройф Арена» между коллективами «Аякс» и «Валенсия» был разыгран матч 6-го тура группы H Лиги чемпионов 2019/20. Игра завершилась в пользу «летучих мышей».
MVP матча с оценкой 7,76 был признан звездный полузащитник «летучих мышей» Даниэль Парехо, совершивший три успешных отбора и одну обводку, подав два корнера и выиграв два верховых единоборства. Точность передач испанца составила 86%.
«Аякс», потерпев второе поражение, опустился на третье место группы H с десятью очками. «Валенсия» набрала 11 баллов и укрепилась на первой позиции.
Статистика матча («Аякс» / «Валенсия»)
Удары 18/6
Удары в створ 3/3
Владение мячом 64%/36%
Нарушения 20/7
Угловые 14/2
Оценки WhoScored 6.57/7.01
Составы на матч:
«Аякс»: Онана, Вельтман, Мазрауи, Блинд, Тальяфико, Альварес, ван де Бек, Мартинес, Тадич, Зиеш, Ланг.
Запас: Варела, Шуурс, Хунтелаар (↑ 70), де Йонг (↑ 89), Марин, Траоре, Дест (↑ 46).
Главный тренер: Эрик тен Хаг.
«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Дьякаби, Гайа, Васс, Солер, Парехо, Коклен, Торрес, Гамейро, Родриго.
Запас: Риверо, Коррейя, Коста, Мангала (↑ 90), Вальехо (↑ 54), Эскердо, Госальбес.
Главный тренер: Альберт Селадес.
Бригада арбитров: Клеман Турпен | Николя Дано | Сириль Грингор | Франк Шнедер.
Желтые карточки: Альварес — 10, Доменек — 79, Тальяфико — 79, Онана — 81, Парехо — 81, ван де Бек — 83, Вальехо — 86, Тадич — 90.
Удаления: Паулиста — 90.
Забитые мячи: Родриго (Ферран Торрес) 24 — 0:1.