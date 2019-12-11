Амстердам, , 08:04 — REGNUM 10 декабря в Амстердаме (Голландия) на стадионе «Йохан Кройф Арена» между коллективами «Аякс» и «Валенсия» был разыгран матч 6-го тура группы H Лиги чемпионов 2019/20. Игра завершилась в пользу «летучих мышей».

MVP матча с оценкой 7,76 был признан звездный полузащитник «летучих мышей» Даниэль Парехо, совершивший три успешных отбора и одну обводку, подав два корнера и выиграв два верховых единоборства. Точность передач испанца составила 86%.

«Аякс», потерпев второе поражение, опустился на третье место группы H с десятью очками. «Валенсия» набрала 11 баллов и укрепилась на первой позиции.

Статистика матча («Аякс» / «Валенсия»)

Удары 18/6

Удары в створ 3/3

Владение мячом 64%/36%

Нарушения 20/7

Угловые 14/2

Оценки WhoScored 6.57/7.01

Составы на матч:

«Аякс»: Онана, Вельтман, Мазрауи, Блинд, Тальяфико, Альварес, ван де Бек, Мартинес, Тадич, Зиеш, Ланг.

Запас: Варела, Шуурс, Хунтелаар (↑ 70), де Йонг (↑ 89), Марин, Траоре, Дест (↑ 46).

Главный тренер: Эрик тен Хаг.

«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Дьякаби, Гайа, Васс, Солер, Парехо, Коклен, Торрес, Гамейро, Родриго.

Запас: Риверо, Коррейя, Коста, Мангала (↑ 90), Вальехо (↑ 54), Эскердо, Госальбес.

Главный тренер: Альберт Селадес.

Бригада арбитров: Клеман Турпен | Николя Дано | Сириль Грингор | Франк Шнедер.

Желтые карточки: Альварес — 10, Доменек — 79, Тальяфико — 79, Онана — 81, Парехо — 81, ван де Бек — 83, Вальехо — 86, Тадич — 90.

Удаления: Паулиста — 90.

Забитые мячи: Родриго (Ферран Торрес) 24 — 0:1.