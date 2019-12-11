Лондон, , 08:03 — REGNUM 10 декабря в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» между коллективами «Челси» и «Лилль» был разыгран матч 6-го тура группы H Лиги чемпионов 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «пенсионеров».

Лучшим игроком матча был признан вингер сборной Бразилии Виллиан, отдавший одну голевую передачу, заработавший оценку 8,29 и совершивший семь успешных обводок. Точность передач нападающего составила 77%.

«Лилль» с одним баллом остался на последнем месте в группе H. «Челси», набрав 11 очков, обошел «Аякс» и поднялся на вторую позицию.

Статистика матча («Челси» / «Лилль»)

Удары 20/7

Удары в створ 9/2

Владение мячом 60%/40%

Нарушения 10/7

Угловые 10/2

Оценки WhoScored 6.98/6.60

Составы на матч:

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Виллиан, Пулишич, Абрахам.

Запас: Кристенсен, Баркли, Кабальеро, Маунт (↑ 82), Хадсон-Одои (↑ 62), Батшуайи (↑ 72), Джеймс.

Главный тренер: Фрэнк Лемпард.

«Лилль»: Меньян, Джало, Габриел, Челик, Пье, Шека, Араухо, Майя, Языджи, Сумаре, Реми.

Запас: Жардим (↑ 72), Фонте, Осимхен, Иконе, Бамба (↑ 66), Санчес (↑ 82), Брадарич.

Главный тренер: Кристоф Гальтье.

Бригада арбитров: Тасос Сидиропулос | Полихронис Костарас | Лазарос Димитриадис | Иоаннис Пападополус.

Желтые карточки: Челик — 40, Зума — 45, Шека — 67.

Забитые мячи: Тэмми Абрахам (Виллиан) 19 — 1:0, Сесар Аспиликуэта (Эмерсон) 35 — 2:0, Лоик Реми (Жонатан Бамба) 78 — 2:1.