Рим, , 08:02 — REGNUM 10 декабря в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца» между коллективами «Интер» и «Барселона» был разыгран матч 6-го тура группы F Лиги чемпионов 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу «сине-гранатовых».

MVP противостояния с оценкой 8,01 по версии WhoScored был признан 20-летний защитник молодежной сборной Франции U20 Жан-Клер Тодибо, совершивший восемь отборов и три обводки и выигравший три воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 81%.

«Барселона» набрала 14 очков и укрепилась на первой позиции. «Интер» с семью баллами опустился на третье место, уступив место в плей-офф дортмундской «Боруссии».

Статистика матча («Интер» / «Барселона»)

Удары 18/18

Удары в створ 8/6

Владение мячом 42%/58%

Нарушения 13/11

Угловые 4/3

Оценки WhoScored 6.61/6.92

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриниар, Весино, Валеро, Д’Амброзио, Бираги, Брозович, Мартинес, Лукаку.

Запас: Политано (↑ 75), Лацаро (↑ 69), Димарко, Паделли, Эспозито (↑ 77), Кандрева, Бастони.

Главный тренер: Антонио Конте.

«Барселона»: Нето, Тодибо, Лангле, Умтити, Ракитич, Ван, Аленья, Видаль, Фирпо, Перес, Гризманн.

Запас: тер Штеген, Бускетс, де Йонг (↑ 63), Фати (↑ 85), Морер, Араухо, Суарес (↑ 63).

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Бригада арбитров: Бьорн Кёйперс | Сандер ван Рокель | Эрвин Зейстра | Сердар Гезюбююк.

Желтые карточки: Лангле — 35, Валеро — 45, Фирпо — 49, де Врей — 89, Годин — 90.

Забитые мячи: Карлес Перес 23 — 0:1, Ромелу Лукаку (Лаутаро Мартинес) 44 — 1:1, Ансумане Фати (Луис Суарес) 87 — 1:2.