Вена, , 08:01 — REGNUM 10 декабря в Вальс-Зиценхайме (Австрия) на стадионе «Ред Булл Арена» между коллективами «Ред Булл Зальцбург» и «Ливерпуль» был разыгран матч 6-го тура группы E Лиги Чемпионов 2019/20. Игра завершилась крупной победой «мерсисайдцев».

MVP противостояния по версии WhoScored был признан хавбэк сборной Мали Наби Кейта, забивший победный мяч, и совершивший 3 отбора и 4 успешные обводки. Точность передач игрока составила 80%.

«Ред Булл Зальцбург» с 7-ю баллами завершил выступление в Лиге Чемпионов на третьем месте в группе и обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы. «Ливерпуль» набрал 13 очков и остался на первой позиции.

Статистика матча («РБ Зальцбург"/"Ливерпуль»)

Удары 12/23

Удары в створ 6/7

Владение мячом 44%/56%

Нарушения 9/3

Угловые 2/4

Оценки WhoScored 6.35/7.16

Составы на матч:

«РБ Зальцбург»: Станкович, Онгюэн, Ульмер, Вебер, Кристенсен, Собослаи, Юнузович, Минамино, Мвепу, Хичхан, Холанд.

Запас: Ашимеру (↑ 90), Вальчи, Превляк, Рамальо, Дака (↑ 68), Коронел, Окугава (↑ 75).

Главный тренер: Джесси Марш.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Кейта, Хендерсон, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.

Запас: Милнер (↑ 75), Гомес (↑ 53), Адриан, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориджи (↑ 87), Джонс.

Главный тренер: Юрген Клопп.

Бригада арбитров: Данни Маккели | Марио Дикс | Хессел Стеегстра | Кевин Блом.

Желтые карточки: Кейта — 52.

Забитые мячи: Наби Кейта (Садио Мане) 57 — 0:1, Мохаммед Салах 58 — 0:2.