Вена, 11 декабря 2019, 08:01 — REGNUM 10 декабря в Вальс-Зиценхайме (Австрия) на стадионе «Ред Булл Арена» между коллективами «Ред Булл Зальцбург» и «Ливерпуль» был разыгран матч 6-го тура группы E Лиги Чемпионов 2019/20. Игра завершилась крупной победой «мерсисайдцев».
MVP противостояния по версии WhoScored был признан хавбэк сборной Мали Наби Кейта, забивший победный мяч, и совершивший 3 отбора и 4 успешные обводки. Точность передач игрока составила 80%.
«Ред Булл Зальцбург» с 7-ю баллами завершил выступление в Лиге Чемпионов на третьем месте в группе и обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы. «Ливерпуль» набрал 13 очков и остался на первой позиции.
Статистика матча («РБ Зальцбург"/"Ливерпуль»)
Удары 12/23
Удары в створ 6/7
Владение мячом 44%/56%
Нарушения 9/3
Угловые 2/4
Оценки WhoScored 6.35/7.16
Составы на матч:
«РБ Зальцбург»: Станкович, Онгюэн, Ульмер, Вебер, Кристенсен, Собослаи, Юнузович, Минамино, Мвепу, Хичхан, Холанд.
Запас: Ашимеру (↑ 90), Вальчи, Превляк, Рамальо, Дака (↑ 68), Коронел, Окугава (↑ 75).
Главный тренер: Джесси Марш.
«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Кейта, Хендерсон, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.
Запас: Милнер (↑ 75), Гомес (↑ 53), Адриан, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориджи (↑ 87), Джонс.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Бригада арбитров: Данни Маккели | Марио Дикс | Хессел Стеегстра | Кевин Блом.
Желтые карточки: Кейта — 52.
Забитые мячи: Наби Кейта (Садио Мане) 57 — 0:1, Мохаммед Салах 58 — 0:2.