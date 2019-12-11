Рим, , 07:59 — REGNUM 10 декабря в Неаполе (Италия) на стадионе «Сан-Паоло» между коллективами «Наполи» и «Генк» был разыгран матч 6-го тура группы E Лиги Чемпионов 2019/20. Игра завершилась со счетом 4:0.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.98 был признан универсальный форвард сборной Польши Аркадиуш Милик, нанесший 4 удара и оформивший хэт-трик. Точность передач футболиста составила 93%.

«Наполи», набрав 12 очков, поднялся на 2-ю позицию. «Генк» с единственным очком завершил выступление в еврокубках, вылетев из ЛЧ с последнего места.

Статистика матча («Наполи"/"Генк»)

Удары 14/14

Удары в створ 5/2

Владение мячом 54%/46%

Нарушения 9/16

Угловые 5/5

Оценки WhoScored 7.23/6.09

Составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Руй, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Аллан, Руис, Зилиньски, Кальехон, Мертенс, Милик.

Запас: Льоренте (↑ 79), Лосано (↑ 78), Эльмас, Лупрето, Инсинье, Оспина, Гаэтано (↑ 72).

Главный тренер: Карло Анчелотти.

«Генк»: Вандевордт, Де Норре, Деваст, Меле, Лукуми, Ито, Грошовски, Берге, Самата, Пэйнтсил, Онуачу.

Запас: Воутерс, Борхес (↑ 82), Одей, Хаджи (↑ 72), Бонгонда (↑ 63), Ндонгала.

Главный тренер: Ханнес Вольф.

Бригада арбитров: Джюнейт Чакыр | Баттахин Дюран | Тарик Онгун | Халил Мелер.

Желтые карточки: Вандервордт — 37, Де Норре — 74, Руй — 80, Кулибали — 87, Пэйнтсил — 89.

Забитые мячи: Аркадиуш Милик 3 — 1:0, Аркадиуш Милик (Джованни Ди Лоренцо) 26 — 2:0, Аркадиуш Милик (пенальти) 38 — 3:0, Дрис Мертенс (пенальти) 75 — 4:0.